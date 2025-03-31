«Это тяжелый диагноз»: психиатр раскрыл, что случилось с Андреем Губиным и Глюкозой

Ушедший со сцены певец Андрей Губин страдает психическим расстройством. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

По его словам, исполнитель хита «Мальчик-бродяга» лукавит, когда говорит, что страдает от редкого неврологического заболевания.

«Он продемонстрировал все феномены, свойственные одному тяжелому психиатрическому заболеванию: бред преследования, аффективные расстройства, галлюцинации, агрессия на журналистов, когда он не давал им закончить, соскальзывал со смысла. С точки зрения психиатрии — это тяжелый диагноз», — заявил Шуров в эфире шоу «В гостях у Ханги».

Психиатр подчеркнул, что речь в данном случае не идет о каких-либо зависимостях. Они, по мнению врача, в случае с Губиным не имеют никакого влияния.

Напомним, Андрей Губин был популярен в 1990-е годы и стал одним из самых продаваемых музыкальных артистов в России. Однако в 2010 году певцу диагностировали левостороннюю прозопалгию лица (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в области лица). Артист жалуется на проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. С тех пор уже много лет он не выступает на сцене.

Кроме того, Шуров прокомментировал поведение на концерте в Красноярске певицы Наталья Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. Психиатр заявил, что артистка продемонстрировала крайнюю степень невменяемости из-за наличия зависимости, а вовсе не из-за неправильно подобранных антидепрессантов, как она сама утверждала.

«Тут же последовал перевод стрелок на психиатров, мол, не те антидепрессанты назначили. Начались разговоры о несчастье в семье, подонки вы эдакие, как вы смеете», — отметил врач.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что российская балерина Анастасия Волочкова откровенно лжет о том, что не имеет проблем с алкоголем.