«Это тяжело в мои годы»: Виктория Боня купила авиабилет в бизнес-класс за полмиллиона рублей
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Телеведущая и модель Виктория Боня отправилась на Каннский кинофестиваль во Францию, купив билет на самолет в бизнес-класс за полмиллиона рублей. В личном блоге знаменитость объяснила, почему приняла такое решение.
«Мне хочется плакать и смеяться одновременно. Это только у меня так может быть! Пришлось доплатить 500 тысяч рублей. Но мое состояние сейчас важнее, не хочется прилететь в Канны уставшей. Хотя я до трех часов перелета летаю „экономом“», — высказалась Виктория Боня.
По словам телеведущей, она не имеет ничего против перелета эконом-классом. Однако Виктория Боня призналась, что она очень устает во время длительных полетов, поэтому выбирает бизнес-класс. Блогер добавила, что из-за возраста такие перелеты переносятся тяжело.
«У меня нет звездной болезни на этот счет. Я не против эконом-класса, я не какая-то там принцесса, которая не может летать в „экономе“, нет, могу. Но будет насыщенный график, в „экономе“ очень отекают ноги. Приезжаешь в совсем другом состоянии. Семь часов — это уже совсем тяжело, особенно в мои годы», — поделилась знаменитость.
Напомним, недавно Виктория Боня предложила свои услуги на Каннском кинофестивале. Модель отметила, что у ее подписчиков есть уникальная возможность побывать на знаменитом мероприятии, но с одним условием: желающие должны заплатить ей до 6 млн рублей. По словам телеведущей, она продала уже три билета на кинофорум.
77-й Каннский международный кинофестиваль открылся 14 мая 2024 года и будет проходить до 25 мая на Лазурном берегу во Франции.
Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня рассказала о возвращении в Монако и продаже квартиры.