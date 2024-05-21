«Это тяжело в мои годы»: Виктория Боня купила авиабилет в бизнес-класс за полмиллиона рублей

Телеведущая и модель Виктория Боня отправилась на Каннский кинофестиваль во Францию, купив билет на самолет в бизнес-класс за полмиллиона рублей. В личном блоге знаменитость объяснила, почему приняла такое решение.

«Мне хочется плакать и смеяться одновременно. Это только у меня так может быть! Пришлось доплатить 500 тысяч рублей. Но мое состояние сейчас важнее, не хочется прилететь в Канны уставшей. Хотя я до трех часов перелета летаю „экономом“», — высказалась Виктория Боня.

По словам телеведущей, она не имеет ничего против перелета эконом-классом. Однако Виктория Боня призналась, что она очень устает во время длительных полетов, поэтому выбирает бизнес-класс. Блогер добавила, что из-за возраста такие перелеты переносятся тяжело.

«У меня нет звездной болезни на этот счет. Я не против эконом-класса, я не какая-то там принцесса, которая не может летать в „экономе“, нет, могу. Но будет насыщенный график, в „экономе“ очень отекают ноги. Приезжаешь в совсем другом состоянии. Семь часов — это уже совсем тяжело, особенно в мои годы», — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Виктория Боня предложила свои услуги на Каннском кинофестивале. Модель отметила, что у ее подписчиков есть уникальная возможность побывать на знаменитом мероприятии, но с одним условием: желающие должны заплатить ей до 6 млн рублей. По словам телеведущей, она продала уже три билета на кинофорум.

77-й Каннский международный кинофестиваль открылся 14 мая 2024 года и будет проходить до 25 мая на Лазурном берегу во Франции.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня рассказала о возвращении в Монако и продаже квартиры.