«Это ты артист, который визжит против России?»: Артура Смольянинова* публично унизили в Германии

Публичным унижением завершилась случайная встреча в Германии уехавшего из России актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с российским болельщиком.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, инцидент произошел перед финальным матчем Евро Испания – Англия. Смольянинов* шел в компании неизвестной девушки и бывшего футболиста Евгения Савина, разыскиваемого за дискредитацию ВС РФ.

«А это ты артист, который все визжит против России? Сиди здесь, бомжуй!» - обратился прохожий к звезде «9 роты».

Смольянинов* не нашел ответа на вопрос и лишь невнятно произнес: «визжишь ты...».

После этого россиянин высказал о сбежавшем актере все, что думает, не стесняясь в выражениях.

При этом Смольянинов*, отошедший на приличное расстояние, попытался сделать вид, что готов подраться, но его придержал Савин. После чего компания поспешила удалиться.

Как позже пояснил Telegram-каналу автор ролика, он живет в Москве, но часто бывает в Гамбурге.

«Захотелось высказать ему то, что накопилась. Сожалею только о том, что не сделал это более артистично. Он ведь артист, надо было с ним так же, как он нас предал, — сначала повосторгаться, а потом плюнуть в лицо и сказать: "А это тебе от России!", — прокомментировал инцидент болельщик.

Напомним, что Смольянинов* уже несколько лет проживает в Латвии. Он пытается построить карьеру за рубежом, однако о наличии крупных проектов говорить не приходится.

Ранее стало известно, что актер решил собрать свою рок-группу и выступать в Риге. Его сольный концерт под названием «Слова и музыка» завершился полным провалом. Как оказалась, звезда «9 роты» даже не умеет играть на гитаре и поет мимо нот.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга