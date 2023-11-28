«Это труд!»: Киркоров объяснил, как поддерживает себя в форме

Певец Филипп Киркоров рассказал, что для поддержания хорошей формы старается заниматься спортом. Артист тренируется вместе с инструкторами.

«У меня инструктор и по приседаниям, и по всему остальному. Это труд!», — рассказал он в интервью News.ru.

Артист рассказал, что фитнес и занятия спортом помогли ему скорректировать то, что было в молодости. В прошлом на его форму не очень хорошо влияла нездоровая пища: газированные напитки и бутерброды.

Ранее Киркоров похвастался постройневшей фигурой после пластической операции, проведенной скандальным врачом Тимуром Хайдаровым. В марте 2023 года Киркоров сделал несколько пластических операций на животе. Хирурги провели певцу коррекцию позвоночника и сформировали пресс с помощью специального аппарата. Кроме того, музыкант сделал подтяжку лица, чтобы выглядеть моложе. После пластики Киркоров неоднократно называл Хайдарова художником, а себя — его лучшим созданием.