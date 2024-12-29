«Это трагедия»: Михаил Грушевский призвал не ставить в один ряд Пугачеву и Галкина*

Актер Михаил Грушевский высказался об уехавших из России коллегах по сцене. Пародист признался, что ему даже пришлось заблокировать некоторых знакомых, которые особенно негативно высказывались о родной стране.

«Люди с антироссийской позицией по-разному себя ведут, и я по-разному их оцениваю. Кто-то скорее отмалчивается, просто человек уехал, но это его выбор. Проклинать и разоблачать точно не собираюсь. Но есть те, кто занимает весьма бурную антироссийскую позицию, это вызывает глубокое отторжение и неприятие», - сказал Грушевский в беседе с NEWS.ru.

При этом он призвал не ставить в один ряд шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и его 75-летнюю жену Аллу Пугачеву. По мнению Грушевского, они по-разному ведут себя в публичном пространстве.

«Что касается Пугачевой, на мой взгляд, это трагедия некогда всенародно любимой, обожаемой певицы, которая была абсолютной величиной на постсоветском пространстве. О Галкине* могу прямо сказать, что у него просчитанный, ангажированный, небескорыстный план, то есть это как-то капитализируется», - заверил Грушевский.

Ранее пародист Михаил Грушевский также осудил критикующего россиян Дмитрия Назарова, назвав его поведение «прискорбнейшим явлением». Он подчеркнул, что считает актера «дураком», о котором даже говорить нет смысла.

*Признан иностранным агентом на территории России