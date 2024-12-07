«Один — дурак дураком, а в другом — алчность»: Михаил Грушевский «разнес» Дмитрия Назарова и Максима Галкина*

Актер Михаил Грушевский высказался об уехавших из России коллегах, назвав их «жалким меньшинством». В беседе с Kp.ru юморист раскритиковал Дмитрия Назарова и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), заявив, что презирает их.

Михаил Грушевский называет себя «оголтелым патриотом» и признается, что для него существуют только люди, служащие России. Что касается покинувших страну артистов, шоумен заявил, что «без них жизнь никак не приостановилась», и он не поддерживает с ними контакт.

«Я всегда за наших! Так и сейчас, для меня есть только моя страна и те люди, которые служат своей стране. А тех, кто уехал, проклинать я, конечно, не буду. Но и общаться с ними не вижу смысла», — отметил Михаил Грушевский.

Эстрадный пародист также осудил критикующего россиян Дмитрия Назарова, охарактеризовав его поведение как «прискорбнейшим явлением». Но если актера Михаил Грушевский считает «дураком», то Максима Галкина* он считает алчным человеком.

«Мне жалко этих людей. Презрение и жалость. Но это разные вещи. Условно говоря, одного слушаешь, думаешь: дурак дураком, и даже говорить не о чем. Фактуры нет для интересного разговора. А если говорить о таком „явлении“, как Максим Галкин*, то оно гораздо более интересное и объемное. В нем присутствует коммерческий расчет, корысть, алчность — что угодно. Алчность не от слова „Алла“», — заявил артист.

По мнению артиста, с Максимом Галкиным* не все так просто. Михаил Грушевский рассмотрел в поведении шоумена «отработку заказа от серьезного спонсора».

«На мой взгляд, идет чисто профессиональная, корпоративная отработка заказа от серьезного спонсора, который требует от него определенной идеологической линии. Ибо я никогда не поверю, что человек столь образованный, каким является господин Галкин*, может так однобоко препарировать сегодняшнюю реальность», — подчеркнул юморист.

Ранее сообщалось о том, что уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать на россиянах.

*признан иноагентом на территории РФ