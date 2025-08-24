«Это Товстики-младшие с вами?»: Полина Диброва могла взять на отдых в Турцию детей любовника

Жена Дмитрия Диброва улетела из России и отдыхает в Турции со своими детьми и с наследниками любовника. Об этом в комментариях под свежей публикацией Полины Дибровой заявили ее подписчики.

В личном блоге Полина Диброва поделилась кадрами с отдыха с детьми в Турции. Многие заметили на видео не только сыновей Дибровых, но и неизвестных детей, и решили, что это наследники Романа Товстика.

«Из двух семей получилась одна дружная», «Это Товстики-младшие с вами?» — пишут в Сети.

Пока супруга шоумена проводит время в Кемере, ее предполагаемый любовник продолжает разборки с пока еще законной женой. Роман Товстик утверждает, что Елена не дает ему общаться с детьми, и собирается определить через суд место жительства двоих наследников. Недавно бизнесмен вышел на связь из больницы и заявил о нападении супруги, в результате чего получил перелом ноги.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой женой Полиной из-за ее измены. Предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее любовник Полины Дибровой опубликовал видео звонка с детьми, которых хочет забрать у жены: «Мама достала! Она схватила меня».