«Это только наше дело. Никого это не касается»: жена Natan резко ответила хейтерам после измен рэпера

Жена рэпера Natan снова высказалась об отношениях с мужем после громкого скандала с изменами на шоу и обратилась к хейтерам. Дизайнер Анастасия Швецова опубликовала в личном блоге пост, в котором заявила, что они с певцом «по-прежнему не вместе», и происходящее между ними «никого не касается».

По словам супруги рэпера, в последнее время она все чаще сталкивается с критикой и «непрошенными советами от совершенно незнакомых людей». Анастасия Швецова дала понять хейтерам, что только она принимает решения относительно ситуации с мужем. При этом дизайнер добавила, что они с Natan не вместе, но она не исключает их воссоединения в дальнейшем.

«Я хочу подчеркнуть: только я сама решаю, как мне быть дальше. Мы по-прежнему как пара не вместе, и это только наше дело. Никого, кроме нас двоих, это не касается. Я имею право ставить окончательную точку или продолжать отношения, основываясь на своих чувствах и опыте. В любом случае это будет только мое решение», — заявила Анастасия Швецова.

Также жена музыканта призвала подписчиков «предложить поддержку и понимание вместо хейта и критики». Анастасия Швецова подчеркнула, что «каждый имеет право на собственные решения».

Напомним, женатый Natan оказался в центре скандала, когда по Сети распространилось видео с его объятиями и поцелуями с Лерчек на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. После этого заговорили о романе пары. Сам певец позднее признался, что у них «возникла симпатия», и публично раскаялся перед супругой. Блогер же заявила, что артист обманывал ее, не говоря о жене. Однако позднее появились кадры и с поцелуем рэпера и Бьянки. Певица заявила, что это произошло случайно и она влюблена в «совершенно другого человека».

Ранее мы писали о том, что жена Natan опровергла слухи о воссоединении с рэпером после его измены.