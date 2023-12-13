«Это только начало»: Алексей Глызин отреагировал на отцовство Виктора Чайки в 64 года

Певец Алексей Глызин прокомментировал отцовство композитора Виктора Чайки в 64 года. Он признался, что даже не удивился, когда до него дошли новости о пополнении в семье коллеги, так как для мужчины в этом возрасте все только начинается.

По мнению Глызина, Виктор Чайка может еще около 15-ти лет спокойно заводить детей. Это совершенно нормальная практика. «Я не удивился. Для мужчины это только начало. Для мужчины вообще нет пределов», - заявил Алексей в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

К слову, композитор стал отцом после 60-ти дважды. Сначала в 62 года, а затем в 64. Обоих сыновей — Григория и Леонардо — родила третья супруга музыканта, поэтесса Полина Сигал. Сам Виктор делился, что отлично чувствует себя в роли отца маленьких детей, несмотря на свой возраст.

Отметим, что жена на 32 года младше Чайки. Она ведет непубличный образ жизни и предпочитает много времени проводить дома. Близкие композитора уверены, что именно Полина изменила его в лучшую сторону. По словам Глызина, Виктор после третьего брака стал «душкой».

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