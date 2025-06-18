«Будет в июле»: раскрыты новые подробности свадьбы Дранги и Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга поженятся в июле. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Точная дата церемонии неизвестна. Пока нет информации о том, где пройдет торжество: по слухам, Агата и Петр хотят отпраздновать событие за границей.

«Свадьба будет в июле — это точно… Ходят слухи, что они хотят провести церемонию за границей, а после для друзей официально все пройдет в Москве», - сказал Дворцов сайту Woman.ru.

Он также прокомментировал сообщения о том, будто Муцениеце беременна не от Дранги, а от бизнесмена Сулеймана Керимова. Дворцов не исключает любой вариант развития событий и напомнил, что недавно обсуждался роман Агаты с богатым мужчиной, который заваливал актрису подарками.

«Что касается, может ли Агата быть беременна от данного товарища, то никто свечку не держал», - поделился мнением Дворцов.

Он допускает, что брак с Дрангой может быть пиар-романом, выгодным каждой из сторон. Тем более что звезды ничем не рискуют и могут подписать брачный договор, заключил продюсер.

Ранее Дворцов делился, что Дранга поставил условие Муцениеце перед свадьбой. Речь шла о ее уходе из кабаре.