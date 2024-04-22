«Это точно она»: кто поет под маской перезапущенной «Глюкозы»

За образом новой «Глюкозы», перезапущенной продюсером Максимом Фадеевым, стоит первая исполнительница. Соответствующим мнением поделился критик Павел Рудченко.

Он обратил внимание на то, что в новой песне проекта звучит тот же вокал, что и в начале 2000-х.

«У меня нет сомнений, это точно она – первая исполнительница», - сказал Рудченко. Его слова приводит издание «Абзац».

Он указал: новым ходом стало введение в песню «этнических ноток», которых раньше не было. Это, считает Рудченко, «подчеркивает патриотичную лирику композицию» и связано с ростом интереса к народному звучанию.

Однако он считает, что трек «Глюкозы» не добьется той популярности, какая есть у Ярослава Дронова. Несовременное звучание помешает композиции стать хитом, добавил критик.

Проект «Глюкоза» появился в начале 2000-х. По замыслу, вокалистка должна была остаться мультипликационным персонажем, но в 2003 году продюсер представил живое воплощение «Глюкозы».

После выхода новой песни «Мыши» перезапущенного проекта фанаты стали выдвигать версии, кто мог исполнить хит. По одной из версий, Фадеев пригласил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Продюсер признался, что это «интересная версия» и «неожиданная».