21:42, 15 ноября 2022
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ШОК: На Эдгара Запашного напал тигр
Инцидент произошел во время одной из репетиций.
Тигр не удержался на снаряде и случайно ударил лапой своего дрессировщика.
Удар пришелся по правой стороне лица и рассек мужчине щеку и лоб.
Сам Эдгард утверждает, что все в порядке, однако стоит признать, что судя по следам когтей на лице, циркачу чудом удалось сохранить глаз.
«На самом деле это все чистой воды случайность, - написал в своем телеграм-канале директор цирка,- тигр вовсе не хотел меня убить.»
Напомним, что Эдагрд представитель цирковой династии Запашных в третьем поколении, так что общаться с животными он умеет.
Источник фото:https://www.youtube.com/watch?v=ltmZN6NLKyg
Источник:https://t.me
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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