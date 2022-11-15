ШОК: На Эдгара Запашного напал тигр

Инцидент произошел во время одной из репетиций.

Тигр не удержался на снаряде и случайно ударил лапой своего дрессировщика.

Удар пришелся по правой стороне лица и рассек мужчине щеку и лоб.

Сам Эдгард утверждает, что все в порядке, однако стоит признать, что судя по следам когтей на лице, циркачу чудом удалось сохранить глаз.

«На самом деле это все чистой воды случайность, - написал в своем телеграм-канале директор цирка,- тигр вовсе не хотел меня убить.»

Напомним, что Эдагрд представитель цирковой династии Запашных в третьем поколении, так что общаться с животными он умеет.