«Это тебе не игрушка. Несет вразвалочку»: подписчики раскритиковали Дмитрия Тарасова, устроившего крестный ход

Блогер, бывший футболист и многодетный отец Дмитрий Тарасов устроил индивидуальный крестный ход в Москве. Подписчики спортсмена обрушились на него с критикой.

Тарасов поделился видео, на котором объяснил, как ему пришла такая идея. По словам Дмитрия, он не успел на общемосковский крестный ход, который состоялся 7 сентября. В связи с этим блогер решил организовать свой. В ролике бывший футболист идет по столице в сопровождении нескольких человек и несет на руках икону с изображением богоматери.

Подписчики Тарасова раскритиковали его идею самолично провести крестный ход. Они назвали действия Дмитрия, который летом попался на флирте с девушками в Сочи, показухой.

«Неси икону нормально. Это тебе не игрушка. Ходит он вразвалочку. Показуха», — рассудиили пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Тарасов навестил жену после отдыха с моделями. Он устроил супруге сюрприз.