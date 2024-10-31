«Это такой хлеб»: Дмитрий Нагиев рассказал, почему его сын Кирилл мало снимается в кино

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о карьере сына Кирилла, пошедшего по стопам своего знаменитого отца. Он отметил, что наследник очень избирателен и часто отказывается от ролей, так как не желает сниматься в проходных проектах.

«Я говорю: “Сынок, почему ты отказался от сериала? 600 серий. Это такой хлеб”. Он говорит: “Я не хочу там сниматься, плохая роль”. Я: “Да какая разница? Это деньги!” А он: “У тебя папа из Средней Азии, а у меня папа — Дмитрий Нагиев”», — приводит слова Нагиева Леди Mail.

Как подчеркнул актер, Кирилл во всем старается соответствовать его уровню.

Напомним, единственный сын Дмитрия Нагиева родился в его браке с радиоведущей Аллой Щелищевой (Алиса Шер). Брак распался после 18 лет совместной жизни.

Ранее Дмитрий Нагиев организовал марафон для проживающих в Дубае соотечественников. Желающим узнать секреты успеха от знаменитости предложили заплатить от 260 тысяч до 412 тысяч рублей. Одним из преподавателей «курса» стал Кирилл Нагиев.