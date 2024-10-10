Актер Дмитрий Нагиев продает билеты на свой марафон в Дубае почти за полмиллиона рублей

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев организовал марафон для проживающих в Дубае соотечественников. Желающим узнать секреты успеха от знаменитости придется заплатить от 260 тысяч до 412 тысяч рублей.

«Если ты дебил, находишься ты в зоне комфорта или не в зоне, ты им останешься…. Если ты умный, тонкий, глубокий человек со вкусом, в зоне или не в зоне, ты останешься человеком со вкусом. Поэтому не стремитесь из нее выйти и не слушайте, развесив уши, что из нее надо выходить», - заявил Нагиев на видео, опубликованном в его блоге.

Как отмечается в афише, еще одним преподавателем «курса» станет сын Дмитрия Кирилл Нагиев. Если верить рекламе, то наследник звезды входит в список самых востребованных актеров в возрасте до 35 лет.

«Зайдите и убедитесь, что яблочко от яблони недалеко падает», - заверил Дмитрий.

В ходе курса Нагиевы обещают расширить масштаб личности участников и обеспечить им готовность к самым смелым вызовам.

Ранее сообщалось, что в середине сентября Дмитрий Нагиев сильно травмировался во время спектакля «Кыся», в котором играет одну из ролей. Директор артиста рассказала, что к месту проведения постановки вызвали бригаду скорой помощи, но он отказался ехать в больницу.