«Это такое позерство»: Сергея Зверева обвинили в пиаре на гибели племянников в зоне СВО

Шоумен Сергей Зверев оказался в центре скандала после того, как сообщил о гибели племянников в зоне СВО и возвращении к концертной деятельности.

Напомним, в 2025 году семью стилиста коснулись сразу две трагедии. В феврале в ходе боевых действий погиб 41-летний племянник Зверева. В августе певец сообщил о гибели второго племянника — 29-летний Игорь ушел на задание с сослуживцем и не вернулся.

Сергей неоднократно рассказывал о своих переживаниях, а на днях объявил о возвращении на сцену после траура. При этом заявления шоумена не понравились его родственникам, которые посчитали, что он пиарится на семейной трагедии.

«Это такое позерство, ему наплевать на ребят, на всех наплевать, кроме себя. Но он прекрасно понимает, что их гибель – это подвиг. И пиарится на этом, показательно грустит, рассказывает, как ему плохо. Заметьте, не родителей утешает, не в зону СВО ездит, а о себе говорит. Какой я герой, двух племянников отдал, сам служил. Больно смотреть на такое лицемерие», - сказала на условиях анонимности родственница Зверева Telegram-каналу «Свита короля».

Ранее звездный Сергей Зверев рассказал, как вышел на сцену в день похорон близкого человека. Стилист признался, что отработал концерт, а после у него «была истерика».