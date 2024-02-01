«Это такая ржака»: Юрий Лоза поссорился с Дианой Арбениной после критики ее стихотворения

Певец и композитор Юрий Лоза признался, что всегда был «правдорубом», поэтому поссорился со многими коллегами. Он рассказал, что использовал стихотворение Дианы Арбениной в качестве примера в своем учебнике «Научу писать хиты», после чего артистка перестала с ним разговаривать.

«Я ей потом прислал книгу, и с тех пор она со мной не разговаривает, поскольку я не так оценил ее творчество, как ей бы того хотелось. Но если вы опубликовали свое произведение, разве не стоит предположить, что у кого-то может возникнуть желание критиковать его?» — задался вопросом Лоза.

Он также подчеркнул, что для создания стихотворений нужен талант, а вот песенные тексты сочиняют все, кому не лень.

«Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет. Для создания таких текстов не нужен талант, даже не нужно быть поэтом», — заверил композитор в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Юрий Лоза рассказал, смогут ли участники скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой реабилитироваться в глазах общественности и вернуться на сцену. По его мнению, оскандалившимся звездам надо выждать время.