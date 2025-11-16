«Это так, некий ответ тем, кто меня не любит»: SHAMAN объяснил, почему широко расставляет ноги на сцене

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, рассказал о привычке стоять на сцене, широко расставив ноги. В программе «Судьба человека» на «России 1» исполнитель признался, что делает так еще с детства.

По словам Ярослава, многие его обвиняют в такой особенности. Но сам певец не видит ничего странного в сценической позе. Во время разговора с Борисом Корчевниковым он заявил, что широко расставляет ноги с тех пор, как начал исполнять русские народные и казачьи песни. Также артист показал в студии навыки владения шашкой.

«У казаков и в казачьей культуре казак и конь — это одно целое было. Посмотрите, когда казаки стоят и поют песни. И у меня эта привычка осталась еще тогда, из детства, из русских народных песен и из казачьих песен, которые, конечно, я, все знают, люблю, уважаю. Поэтому вот откуда все пошло, все объяснимо. Это так, некий ответ тем, кто меня не любит», — объяснил SHAMAN.

Недавно в жизни Ярослава произошло одно важное событие: он женился на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. В начале, как об этом стало известно, певец не высказывался о свадьбе. Но в конце-концов Дронов решил прервать молчание.