«Это так красиво!»: Анна Асти восхитилась белоснежной бородой Филиппа Киркорова

В Москве 6 апреля прошла масштабная церемония премии «ЖАРА Music Awards», которую посетили многие известные представители отечественного шоу-бизнеса. На красной дорожке блистал и обновленный Филипп Киркоров, для которого это стал первый выход в свет в столице после очередной пластики. В серебристом костюме с огромным цветком на груди и белоснежной бородой он приковывал к себе внимание и публики, и журналистов, и коллег. Однако реакция на новый внешний облик у всех была разная.

После того, как в Сети появилось видео, на котором Киркоров показал свою белоснежную бороду, многие раскритиковали артиста, заявив, что он стал выглядеть на 30 лет старше. Однако звездные подруги, как выяснилось, считают совершенно иначе. Анна Асти, ставшая рекордсменкой по количеству наград на премии, призналась – она в восторге от того, как теперь выглядит Филипп.

«Мне так нравится светлая борода Филиппа, это так красиво!» - поделилась обладательница статуэток в номинациях «Лучшая певица», «Лучший артист», «Лучшая песня», «Лучший альбом» и «Женское видео» с изданием «Super».

Сам Киркоров постоянно привлекал внимание к своей бороде, поглаживая ее и заявляя, что он «эльфийский брутал». Вот только согласились с этим не все. На церемонии многие шептались, что пластический хирург переусердствовал и перетянул певцу кожу, из-за чего он теперь выглядит неестественно.

Ранее стало известно, чем удивляла на премии 59-летняя Лолита Милявская. Артистка выбрала для выхода в свет весьма провокационное платье.