59-летняя Лолита с приклеенной скотчем грудью заявила о желании вновь забеременеть

Лолита Милявская – одна из тех звезд, кто любит эпатировать публику. Несмотря на то, что скоро певице исполнится 60 лет, она не перестает отказываться от экстремального мини, прозрачных тканей и вырезов. Вот и на прошедшей музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS» в Москве артистка вновь шокировала аудиторию откровенным нарядом. Для выхода в свет она выбрала черное короткое платье с глубоким декольте. Однако не только своим видом поражала исполнительница хита «На Титанике» в этот вечер, но и высказываниями.

Милявская призналась, что ради платья для светского мероприятия ей пришлось пойти на небольшую хитрость. Так как певица не делала пластику груди, чтобы она выглядела подтянутой и «приподнятой» в откровенном образе, Лолита приклеила ее скотчем и пошутила: «Скотч отвалится – и грудь повиснет».

Кроме того, на премии вокалистка много восхищалась молодыми артистами, которые забирали награды. По словам Милявской, она была рада присутствовать на вечере в качестве пенсионера и наблюдать за триумфом молодежи. Также вся эта атмосфера заставила ее задуматься и о пополнении в семье. Она настолько зарядилась от общения с молодыми талантами, что ей резко захотелось заняться любовью и… забеременеть.

«Но вы это так делаете, что я опять хочу [заниматься любовью] и забеременеть!» - цитирует слова Лолиты издание kp.ru.

Отметим, что с мероприятия певица не ушла с пустыми руками. Она получила награду как лучшая артистка от одного известного глянцевого журнала.

Ранее Лолита призналась, что уже 12 лет ездит на гастроли со шприцами.