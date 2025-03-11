«Это так глупо и смешно выглядит»: Вику Цыганову резко осудили за критику звезд шоу-бизнеса

Катя Лель ответила Вике Цыгановой, раскритиковавшей российский шоу-бизнес и высмеявшей ее за присвоение почетного звания. В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» певица обвинила артистку в зависти и заявила, что осуждать других «глупо и смешно».

11 февраля Кате Лель присвоили звание Заслуженной артистки России. Хит певицы «Мой мармеладный» неожиданно обрел новую волну популярности и занимал первые строчки в чартах по всему миру. Артистка отмечала, что «имеет право получить эту высокую награду после 20 лет творческой деятельности».

Однако не все порадовались за певицу — многие усомнились в ее музыкальных заслугах. Среди ним оказалась и Вика Цыганова, критикующая российский шоу-бизнес, который опустился «ниже плинтуса». Артистка высмеяла текст песни коллеги и заявила, что та не достойна почетного звания.

«Что касается всех этих регалий, мне всегда было любопытно, на какой „Джаге“ в России сидят ответственные за такие решения?» — возмутилась Вика Цыганова.

Певица также заявила, что «не хочет быть в этих рядах с перьями» и у нее есть «совесть и честь». Вика Цыганова подчеркнула, что «звание — это еще не сам человек».

В ответ на издевки Катя Лель осудила артистку, обвинив ее в зависти. Певица отметила, что высказывания Вики Цыгановой выглядит «глупо и смешно».

«Почему люди в нашей реальности элементарно не могут просто порадоваться за другого человека? Если я вижу успехи человека, говорю: молодец, крутой. Это круто реально, потому что он этого достиг. Зачем осуждать? Зачем завидовать? Зачем агрессировать и что-то говорить? Это так глупо и смешно выглядит», — подчеркнула Катя Лель.

Напомним, Вика Цыганова раскритиковала премию «Виктория-2025», на которой звезд российского шоу-бизнеса высоко оценили за заслуги, присвоив им почетные звания. Певица с издевкой назвала удостоившихся почетных наград артистов «тружениками тыла».

Ранее сообщалось о том, что россияне возмутились присвоением Кате Лель звания Заслуженного артиста.