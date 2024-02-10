«Это свинство»: Отар Кушанашвили высказался о поступке тренера Этери Тутберидзе

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе за резкое дистанцирование от 17-летней воспитанницы Камилы Валиевой, лишенной медалей и дисквалифицированной на четыре года за якобы употребление допинга.

По мнению журналиста, главная задача наставника в сложившейся ситуации – утешить юную спортсменку, а не показывать безразличие к произошедшему.

«Открещиваться от ребенка, когда его перемалывают в жернова жестокого маховика под названием большой спорт — это свинство! Но не мне судить Этери», — сказал Кушанашвили в программе «Спортивный груз» на YouTube.

Он также обратился к Камиле и посоветовал ей отвлечься от всего, что произошло с ней в последнее время. Отар также выразил уверенность, что фигуристка настолько сильна духом, что ей по плечу даже такие трудности.

«Что же случилось в этом деле, мы никогда не узнаем, но, стало быть, у ребенка отняли смысл жизни. Мы гордимся Камилой Валиевой, мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, но теперь, даже после апелляции, на это надежды мало», — заключил Кушанашвили.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) вынес жесткий вердикт по делу Камилы Валиевой. Ее отстранили на четыре года от соревнований, а также аннулировали все победы с 2021 года. Разбирательства начались два года назад, когда фигуристку обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде в Пекине. В суде сторона фигуристки не смогла доказать, что применение лекарств не было намеренным.

Ранее сообщалось, что команда Этери Туберидзе убрала со своих афиш Валиеву после новости о дисквалификации спортсменки.