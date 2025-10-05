«Это страшный грех. Я была в отчаянии»: Вика Цыганова едва не отказалась от музыкальной карьеры

Певица Вика Цыганова призналась, что едва не отказалась от музыкальной карьеры. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ артистка рассказала, что совсем отчаялась и даже обратилась к батюшке.

В 90-е Вика Цыганова находилась в состоянии глубокого душевного и творческого кризиса и всерьез задумывалась о завершении карьеры. Именно тогда певица познакомилась с духовником Оптиной пустыни Илием. В момент отчаяния артистка отправилась к батюшке в надежде получить поддержку и совет.

«Я приехала к батюшке в совершенно разобранных чувствах, в какой-то последней стадии отчаяния. Это страшный грех, мы все знаем. Тем не менее, я находилась в этом отчаянном состоянии, и надо было мне оттуда как-то выпрыгивать», — призналась Вика Цыганова.

Певица вспоминает: она слезах упала на колени перед старцем и делилась с ним тем, что было на душе. В какой-то момент они начали плакать вместе. Батюшка Илий успокоил Вику Цыганову и благословил ее на творчество.

«Он улыбнулся мне и спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что я пою песню. Он не знал, кто я и что я. Я даже покаялась, что про водку пою песню, а он улыбнулся и говорит: „Надо подумать о репертуаре, надо петь, надо послужить России“. И сказал, благословляет меня петь», — поделилась артистка.

После общения с Илием Вика Цыганова вместе с мужем Вадимом ушли из шоу-бизнеса в творчество.

