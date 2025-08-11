«Это страшная катастрофа, тема для разговора с батюшкой»: Екатерина Климова высказалась о трех разводах

Актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о личной жизни. В беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света» артистка раскрыла, как пережила три развода.

По словам актрисы, прошедшей через болезненные расставания с отцами своих детей, развод является тяжелым испытанием, но из него можно извлечь ценные уроки.

«Развод — это страшная катастрофа, стресс для организма. Это надо пережить, и выйти из этого новым человеком. Это тема для разговора с психологом или с батюшкой, с этим надо работать. Потому что иногда ты понимаешь, что не можешь справиться сам с этим состоянием. Но эти этапы делают тебя лучше, сильнее», — отметила Екатерина Климова.

Артистка смогла сохранить хорошие отношения с экс-возлюбленными с бывшими мужьями ради их детей. Екатерина Климова убеждена: нужно концентрироваться на приятных совместных воспоминаниях, а не искать негатив.

«Важно не наговорить, не наделать глупостей с этими бесконечными обвинениями. <…> Были разные периоды, когда вы не могли жить друг без друга, вас многое связывает. Хочется об этом больше думать, а не о том, что потом произошло», — заявила актриса.

Говоря о причинах разрывов с мужьями, Екатерина Климова призналась: возникали ситуации, когда было уже невозможно сосуществовать вместе. Артистка объяснила, что редко комментирует личную жизнь, поскольку убеждена: о бывших нужно говорить хорошо или никак. Сейчас знаменитость занята детьми и собой, и ей некогда ходить на свидания. Однако она не исключает, что может связать себя узами брака в четвертый раз.

Напомним, Екатерина Климова трижды была в браке, у нее четверо детей: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и дочь Белла от актера Гелы Месхи.

