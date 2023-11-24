«Это странно»: Юрий Николаев объяснил, почему не будет праздновать 75-летие

Телеведущий Юрий Николаев рассказал, почему в этом году не будет громко праздновать свой юбилей. 16 декабря легендарному артисту исполнится 75 лет. По словам мужчины, он не понимает, как в нынешнее время можно думать о развлечениях. Об этом сообщает женский журнал Клео.ру.

Основатель популярной программы «Утренняя звезда» пообщался с журналистами и объяснил, почему в этом году отказался от шумного торжества. Юрий Александрович объяснил, что наблюдает из окна своей квартиры, как люди веселятся в барах и стрип-клубах.

«Сейчас гибнут наши ребята, а тут праздничные салюты, яркие прожектора, музыка... Я этого понять не могу. В другое время – ради Бога, но сейчас это странно», – пояснил мужчина.

Телеведущий вспомнил, как на 70-летие устроил концерт, который длился несколько часов. По словам Николаева, после он неделю «отходил» от мероприятия. Сейчас он ждет программу «Субботний вечер» и придет в гости в студию «Доброго утра». А после посидит с родными в ресторане.

«Что-то мне скажут, что-то мне подарят, вот и все», – подытожил знаменитость.

Ранее актер Леонид Ярмольник рассказал, как отметит свой 70-летний юбилей. Знаменитость признался, что не хочет никакой шумихи и излишнего внимания к своей персоне.