«Это странно»: Саша Савельева заговорила о разводе с Кириллом Сафоновым

Певица Саша Савельева опровергла новости о разводе с Кириллом Сафоновым. Об этом сообщает Woman.ru.

Накануне стало известно о возвращении Саши Савельевой в Россию. Она с 2009 года вместе с мужем Кириллом Сафоновым жила в Израиле. В итоге экс-солистка «Фабрики» на днях вернулась в Москву вместе с сыном. После этого в Сети начали ходить слухи о том, что супруги поругались и якобы подают на развод.

Однако Савельева поспешила заверить, что это не так и причина ее поездки в Россию вовсе не в испортившихся отношениях.

«Ну это очень странные новости и странно это слышать, читать и комментировать. Так что я на эту тему говорить бы не стала. Это действительно странно», — рассказала она.

У певицы в Москве остается недвижимость — трехкомнатная квартира стоимостью порядка 50 млн рублей. Кроме того, она прописана в двухкомнатной квартире матери, которая находится на Таллинской улице.

Ранее мы писали о том, что Кирилл Сафонов после возвращения жены в Россию уехал к дочери от первого брака.