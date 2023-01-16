Это стоило ему жизни: какую роковую ошибку перед госпитализацией совершил Роман Костомаров

10 января Романа Костомарова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии с односторонней пневмонией. Сейчас он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. В Сети распространяются слухи, что его состояние ухудшается с каждым днем. Однако его супруга Оксана Домнина опровергла эти домыслы и сказала, что у фигуриста пока все без изменений.

Коллеги и близкие спортсмена сейчас сильно переживают за его жизнь и надеятся, что высококвалифицированные специалисты смогут помочь ему. О причинах заболевания Костомарова при этом пока все еще мало, что известно. Отец Романа делился, что все, происходящее с его сыном – это сплошной кошмар, и он не понимает, где олимпийский чемпион мог заразиться.

Недавно по поводу болезни Костомарова решила высказаться и Светлана Журова. По ее мнению, Роман сейчас сражается за свою жизнь из-за халатного отношения к своему здоровью. Она считает, что многие спортсмены после ухода из большого спорта перестают заботиться о себе. И, как утверждает Светлана, фигурист совершил роковую ошибку, продолжая работать, хоть и чувствовал себя неважно.

Татьяна Тарасова подтвердила то, что перед госпитализацией во время выступления в шоу Ильи Авербуха, Костомаров жаловался на боли в груди, но он не захотел обращаться к медикам, чтобы не подводить организаторов.

«У нас, у спортсменов, действительно бывает, когда очень надо, ты выходишь на тренировку или выступления и с кашлем или с минимальной простудой и это самая большая ошибка. Но, видимо, у Костомарова не было замены», - рассказала Светлана Журова.

Ранее на связь с журналистами вышел отец Романа Костомарова и прокомментировал состояние сына.