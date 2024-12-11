«Это старость»: 22-летняя Загитова рассказала о новых неожиданных привычках

Российская фигуристка, чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова констатировала процесс собственного старения. Ироничный вывод о том, что её возраст приближается к пожилому, она сделала на основе анализа своих ежедневных процедур и привычек.

Загитова выложила в свой Telegram-канал короткое видео, на котором она запечатлена в тёплом головном уборе и с патчами на лице.

«Новости дня. Я начала носить патчи, потому что у меня жесткие недосыпы и синяки под глазами. И я начала носить шапки. Старость это? Скорее всего. Вот такие новости», — прокомментировала собственное поведение юная спортсменка, в этом году отметившая своё 22-летие.

Также Загитова поделилась видео с новогодними интерьерами — она показала небольшую искусственную ель серебристого цвета в окружении массивных восковых свечей.

Ранее фигуристка призналась, что увеличила себе губы.