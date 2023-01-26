«Это случилось внезапно»: жена Гогена Солнцева рассказала о его смерти

Молодая супруга эпатажного шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова сообщила о его смерти. Женщина рассказала об этом в беседе с Prozvezd.info.

По словам избранницы артиста, страшную новость ей сказали по телефону.

«Гоген умер! Я не могу найти паспорт — без него не отдадут тело. Это случилось внезапно. Мне позвонили и сказали, что его больше нет», – поделилась встревоженная женщина.

Полина добавила, что была в театре, где работает Солнцев и обнаружила, что все его вещи были раскиданы.

«Все разграблено», – пояснила жена звезды.

Бывшая жена Гогена тоже пообщалась с журналистами. Екатерина Терешкович не верит, что ее экс-супруг скончался. При этом женщина отмечает, что Солнцев «получил по заслугам».

«Я счастлива, что земля избавилась от него. Но слабо в это верю: такие, как он, живут до 100 лет», — добавила Терешкович.

Поклонники волнуются и надеются, что информация о смерти шоумена не подтвердится.

Ранее мы писали о нападении на Гогена Солнцева. СМИ писали, что знаменитость упал в Костомаровском переулке, находясь в нетрезвом состоянии. Знаменитость тогда раскрыл правду о случившемся.