Это случилось, когда мальчику было девять: почему Прохор Шаляпин старался никогда не рассказывать об отце

Певец Прохор Шаляпин старался никогда не рассказывать об отце. Он потерял с ним контакт, будучи ребенком.

Подробности о родном человеке у музыканта узнал Пятый канал.

Шаляпин рассказал, что отец был судим: мужчина попал в тюрьму, когда ему было 9 лет. С той поры отец не внес никакого вклада в жизнь сына.

«К сожалению, мой отец мне ничего не дал ни финансового, ни воспитания, потому что он сидел в тюрьме», - сказал певец изданию.

Исполнитель не держит обид и давно отпустил ситуацию. Комментируя ситуацию с дочерью актера Жерара Депардье, которая сделала пять пластических операций, лишь бы не быть похожей на него, Шаляпин заявил: лучше просто огородиться от родителей, но ни в коем случае не стоит обижаться и мстить.

Ранее мы писали, что Шаляпин прооперировался, сделав важный орган меньше. Пойти на операцию его убедила женщина.