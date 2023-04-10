Это шрам от беременности: неожиданное признание Лолиты стало шоком для всех

Подписчики разглядели у 59-летней певицы Лолиты шрам на животе. Они заподозрили, что артистка сделала липосакцию или резекцию желудка. Звезда сама расставила точки над «i» - ее заявление стало шоком для многих.

«Тот шрам, который принимают за липосакцию, — это шрам от очень давней внематочной беременности», - сказала певица. Ее слова приводит Пятый канал.

Милявская призналась, что дважды могла стать мамой, но вмешался случай. В 1996 году певица снимала клип в аквариуме с живыми осетрами. Температура воды при этом была всего 10 градусов.

Лолита испытала переохлаждение и в итоге попала на операционный стол с внематочной беременностью.

Телеведущая Анфиса Чехова считает, что внематочная беременность или аборт – травма для женщины.

«Некоторые вообще после этого много лет не могут оправиться», — сказала знаменитость.

Акушер-гинеколог Мария Львутина отметила, что развитию внематочной беременности способствует ряд факторов: операции на трубах, кесарево сечение, а также воспалительные заболевания органов малого таза.

Ранее Лолита заявила, что рассталась с последним бойфрендом. Имя мужчины общественность не знала – артистка лишь говорила, что он мусульманин.