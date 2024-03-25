«Что же теперь делать детям известных людей?»: Жуков эмоционально высказался о блате на «Новой Фабрике звезд»

Певец Сергей Жуков прокомментировал обвинения в том, что в шоу «Новая Фабрика звезд» некоторые участники попали по блату. Он заявил, что Лео Канделаки, Александр Круг, а также остальные вокалисты с известными родственниками проходили тройной отбор, поэтому заслужили места в проекте.

Перезапуск легендарного реалити стартовал на ТНТ 3 марта и сразу же попал в скандал. Дело в том, что в числе «фабрикантов» числились сыновья телеведущей Тины Канделаки, шансонье Михаила Круга, балетмейстера Сергея Филина и племянница комика Гарика Мартиросяна. У зрителей появились вопросы, за счет чего они оказались в шоу. На них решил ответить один из продюсеров «Фабрики».

Сергей Жуков отметил, что ему грустно оттого, что кто-то сомневается в способностях исполнителей. Он подчеркнул, что все участники равны и они проходили кастинг одинакого, независимо от того, какие у них фамилии.

«Что же теперь делать детям известных людей? Так и жить в тени родителей, не пытаться ничего достичь, каждый раз получать психологическую травму и вылущивать претензии?» - возмутился лидер группы «Руки Вверх!» в интервью «Антенне-Телесемь».

По словам Жукова, в проект не могли попасть «невнятные и безголосые» участники, так как все проходили три этапа отбора. Это было сделано специально, чтобы не пропускать «блатных». При этом кастинг был открытый.

Ранее Сергей Жуков рассказал о воспитании пятерых детей.