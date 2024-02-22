«Это шизофрения»: Тутта Ларсен поставила диагноз телеведущему Ивану Урганту

Ведущая Тутта Ларсен назвала поведение Ивана Урганта шизофренией. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен поделилась своим мнением об уехавших знаменитостях. Среди всех она выделила коллегу Ольгу Шелест, которая покинула Россию в середине 2022 года.

«Оля Шелест, надо отдать ей должное, сделала свой выбор и следует за ним, не обливая грязью свою страну, не высказываясь публично. Она просто решила, что ей с нами не по пути», — рассказала Ларсен.

Ведущая заявила, что большинство из тех, кто уехал из России, сделали ошибку, так как деньги зарабатывались только благодаря отечественной аудитории. Отдельно Ларсен прошлась по Ивану Урганту.

«Сидеть здесь молчать и при этом выкладывать "черные квадраты" — это шизофрения. Сидеть здесь и ненавидеть… Если мы говорим о Ване, мне очень грустно, что Ваня так выступил», — заявила она.

Ларсен добавила, что несмотря на поступок, обычные зрители простят Урганта.

«У нас народ очень великодушен», — заключила она.

Ранее мы писали о том, что сын ведущей Тутты Ларсен ушел служить в армию.