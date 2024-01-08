Фаворит Аллы Пугачевой лишился миллионов после запрета на въезд в Россию. Об этом сообщает mk.ru.

Артист Михаил Бублик стал известен благодаря Пугачевой. Певица привезла его из Украины в Россию, и спустя время он начал выступать на всех значимых концертах. Именно его называют главным фаворитом Аллы Борисовны.

На сегодняшний день Михаил испытывает жизненные трудности. Из-за политической позиции артисту запретили въезд в РФ. Это привело к тому, что он лишился миллионов.

«Он хорошо шел и на кассовых концертах, и на корпоративах. Его любили обеспеченные люди и часто приглашали к себе на вечеринки», — сообщили собеседники mk.ru.

Отмечается, что в начале января у Михаила был запланирован концерт в столичном клубе. Самый дешевый билет на мероприятие стоил 7 тысяч рублей.

Несмотря на это, Бублик рассчитывает уладить все проблемы и весной вернуться в РФ. В марте у него запланированы выступления в столице, Подмосковье и городах Черноземья.

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