«Это серьезное испытание»: Оксана Федорова решилась на лечебное голодание ради фигуры

Телеведущая Оксана Федорова отправилась на отдых в Крым, чтобы вернуть себе стройную фигуру. В личном блоге она рассказала, что решилась на лечебное голодание под присмотром врачей.

«Это серьезное испытание для силы воли… достаточно большой стресс для организма, и грамотно пережить его можно только под присмотром опытных врачей. Первый день для меня прошел очень тяжело, но затем я включилась в процесс. Приближаюсь к экватору моего пребывания в санатории», — разоткровенничалась 47-летняя «Мисс Вселенная».

При этом Федорова ранее неоднократно заявляла, что довольна своей внешностью, но были периоды, когда она комплексовала из-за осанки.

Ранее на одном из светских мероприятий Оксана Федорова продемонстрировала более округлые формы. Это показалось поклонникам странным, ведь сейчас многие звезды, наоборот, всеми способами худеют. Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» предположила, почему Оксана набрала вес и не связано ли это с состоянием здоровья.