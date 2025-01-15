Опубликовано 15 января 2025, 15:291 мин.
«Это серьезно»: Бузова объяснила, почему не вступает в отношения
Ольга Бузова заявила, что не начинает отношения из-за заботы о женской репутации.
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Российская певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что не вступает в отношения из-за заботы о своей женской репутации. Этим откровением она поделилась в беседе с RU.TV.
По словам Бузовой, ни одно из свиданий, на которых она побывала в 2024 году, не привело ни к чему серьезному — звезда даже не целовалась.
«Для меня это серьезно. Я очень забочусь о своей женской репутации. Мужчина, который появится в моей жизни, будет понимать, что его девушка достойная», — сказала артистка.
Ранее мы писали о том, что Бузова, которую заподозрили в романе с судебным приставом, заявила о своем одиночестве.