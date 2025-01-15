«Это серьезно»: Бузова объяснила, почему не вступает в отношения

Российская певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что не вступает в отношения из-за заботы о своей женской репутации. Этим откровением она поделилась в беседе с RU.TV.

По словам Бузовой, ни одно из свиданий, на которых она побывала в 2024 году, не привело ни к чему серьезному — звезда даже не целовалась.

«Для меня это серьезно. Я очень забочусь о своей женской репутации. Мужчина, который появится в моей жизни, будет понимать, что его девушка достойная», — сказала артистка.

Ранее мы писали о том, что Бузова, которую заподозрили в романе с судебным приставом, заявила о своем одиночестве.