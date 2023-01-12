23:34, 12 января 2023
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«Это счастье»: 53-летняя Анна Ардова разместила снимок с рожденным день назад младенцем
Фото: Tarakanov Vadim/East News
53-летняя актриса театра и кино Анна Ардова опубликовала в соцсетях фото с новорожденным младенцем. Ребенок появился на свет день назад, поклонники принялись поздравлять заслуженную артистку России.
«И мне позволили подержать на руках это счастье!» - написала артистка.
Мальчика назвали Наом. Его мама – племянница Ардовой.
«Я бабушка этого чуда», - уточнила она.
Ранее актриса Агата Муцениеце, которая начала новые отношения после развода с телеведущим и продюсером Павлом Прилучным, опубликовала видео с детьми от прошлого брака и новым младенцем.
Фото: Личная страница Анны Ардовой
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: