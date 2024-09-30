«Это самое сложное, что я делала в жизни»: Виктория Боня показала себя без ретуши после восхождения в Гималаях
© Shootpix/ABACA/Abaca/East News
Телеведущая Виктория Боня вышла на связь после восхождения на восьмитысячник в Гималаях. Она опубликовала кадры, на которых показала себя без ретуши и фильтров.
44-летняя блогерша продолжает покорять горы и рассказывать обо всем, что с ней происходит в походе, подписчикам. По ее признанию, восхождение, на которое она решилась в этом году, самое сложное из всего, что она делала когда-либо в жизни. Она даже сравнила это с родами.
«Хочу сказать, что родить ребенка без эпидуралки в миллиард раз проще. Это самое сложное, что я делала когда-либо в жизни. Но самое блаженное», - поделилась Боня.
В горах Виктория сосредоточена только на покорении вершины, а не на своей внешности. Поэтому она общается с поклонниками, не ретушируя фото и видео и не накладывая фильтры.
Напомним, что этот поход Бони заставил ее фанатов понервничать. Дело в том, что она неожиданно пропала, хотя раньше такого не было. Оказалось, что на несколько дней она и все остальные члены ее команды остались без связи, поэтому она не могла рассказать, где находится и что с ней происходит.
Ранее Виктория Боня заявила, что собирается покорить Эверест в следующем году.