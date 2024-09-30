«Это самое сложное, что я делала в жизни»: Виктория Боня показала себя без ретуши после восхождения в Гималаях

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь после восхождения на восьмитысячник в Гималаях. Она опубликовала кадры, на которых показала себя без ретуши и фильтров.

44-летняя блогерша продолжает покорять горы и рассказывать обо всем, что с ней происходит в походе, подписчикам. По ее признанию, восхождение, на которое она решилась в этом году, самое сложное из всего, что она делала когда-либо в жизни. Она даже сравнила это с родами.

«Хочу сказать, что родить ребенка без эпидуралки в миллиард раз проще. Это самое сложное, что я делала когда-либо в жизни. Но самое блаженное», - поделилась Боня.

В горах Виктория сосредоточена только на покорении вершины, а не на своей внешности. Поэтому она общается с поклонниками, не ретушируя фото и видео и не накладывая фильтры.