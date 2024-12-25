«Это роль моей мечты»: Юлия Пересильд рассказала о съемках в образе Бабы-Яги

Актриса Юлия Пересильд призналась, что роль Бабы-Яги в сказке про богатыря была ее мечтой. 40-летняя звезда пообщалась с журналистами на премьере фильма «Финист. Первый богатырь». Об этом сообщает «Жизнь».

Артистка не скрывает, что ее всегда привлекал образ колдуньи. В проекте Юлия исполнила роль не бабушки с бородавкой, а Бабы-Яги в молодости.

«Я играю Бабу-Ягу. И не просто Бабу-Ягу, а молодую Бабу-Ягу. Это роль моей мечты. Я не иронизирую даже. Это не самая свойственная для меня роль. Я очень хотела бы продолжить свое существование в роли Бабы-Яги. Мне чрезвычайно понравилось», – заявила Пересильд.

Актриса поделилась, что получила удовольствие от работы в таком образе.

Журналисты предположили, что в фильме у Юлии даже будет любовная линия.

Ранее мы писали о том, что Юлия Пересильд названа самой высокооплачиваемой актрисой России. Об этом рассказала ее коллега Агата Муцениеце. Она заявила, что больше всех платят именно звезде фильма «Вызов» и озвучила гонорар.