«Чем помочь?»: Настя Ивлеева раскрыла свое отношение к Владимиру Путину

Оскандалившаяся после организации «голой» вечеринки блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после продолжительного молчания. Она призналась, что с симпатией и уважением относится к президенту России Владимиру Путину.

«Я всегда к нему так относилась — не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его», — заявила Ивлеева YouTube-каналу «Лука Ебков».

Журналист также поинтересовался у блогерши, что она сказала бы президенту, если бы оказалась с ним рядом?

В ответ Ивлеева процитировала фразу актера Константина Хабенского. «Чем помочь?» — весело сказала блогер.

Ранее Анастасия Ивлеева призналась, что удалила все посты в соцсети Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), так как просто испугалась и приняла эмоциональное решение.

*Владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ