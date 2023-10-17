«Это разрешено»: Андрей Макаревич* признался, что его жена носит с собой оружие

Рок-музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что его супруга ходит по улицам Израиля с пистолетом. Об этом сообщает Woman.ru.

В 2022 году Андрей Макаревич* покинул Россию и переехал вместе с семьей в Израиль. Рок-певец утверждает, что даже после событий 7 октября 2023 года на улицах паники и беспокойства не ощущается. Но, несмотря на это, его жена Эйнат Кляйн вынуждена носить с собой оружие.

«80% террористов на улицах были обезврежены не полицейскими, а простыми гражданами, прохожими. Люди носят оружие, это разрешено. И по человеку не видно это. У него не как у ковбоя пистолет висит. Я у своей жены тоже не вижу, когда она с пистолетом», – отметил музыкант.

Дело в том, что супруга звезды водит туристов на экскурсии по городу. Она убеждена, что обязана обеспечить безопасность всем, кто ей доверился.

При этом важно уточнить, что носить оружие в Израиле разрешено, но нужно придерживаться множества правил и ограничений.

«Местные, которые живут тут давно, осознают опасность, но беспокойства по этому поводу не ощущают. Ну, будут бомбить, да, ну, вот убежище есть», – добавил Андрей Макаревич*.

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*признан иноагентом на территории РФ