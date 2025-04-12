«Это разовый проект в моей жизни»: Лолита заявила, что больше не появится в шоу «Суперстар!»

Певица Лолита Милявская заявила, что больше не появится на «Суперстаре!». В беседе с The Voice за кулисами концерта в Кремлевском дворце в честь рождения «Авторадио» артистка назвала шоу на НТВ «разовым проектом» в своей жизни.

8 марта Лолита неожиданно появилась в эфире шоу «Суперстар!» после массовой отмены концертов и исчезновения с телевидения. Певица заняла кресло жюри вместо Наташи Королевой, но в последующих выпусках так и не была замечена. Теперь артистка дала понять, что не собирается возвращаться на проект и сосредоточена на творческой деятельности.

«Понятия не имею, кто будет его вести. Я не буду и в жюри. Я вообще ушла от этого. Это разовый проект в моей жизни, он был раз в сезон. Поэтому я чем занималась, тем и занимаюсь — песни пою», — заявила Лолита.

В последнее время вокруг пятого сезона «Суперстара!» не прекращаются скандалы. В финале шоу 29 марта Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та лишилась победы. Такие результаты вызвали негодование публики, а член жюри Сергей Соседов уверен, что артистку «засудили». Более того, в титрах не указали настоящих авторов песни, которую исполнила в финале проекта Азиза.

Напомним, Лолита оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама знаменитость называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников.

Ранее мы писали о том, что Лолита объяснила, почему ушла из шоу «Суперстар!»: «Я попросила».