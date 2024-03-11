«Это разбивает сердце»: любимую внучку певицы Валерии увезли в больницу

Трехлетнюю внучку певицы Валерии Селин госпитализировали в больницу. Об этом рассказала мама девочки Лиана Шульгина в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лиана опубликовала в блоге фото скорой помощи. После она показала снимок малышки Селин, которая лежит на больничной койке с перемотанной бинтом правой рукой. Скорее всего, девочке ставили капельницу.

«Когда болеют детки — это разбивает сердце», — написала она.

Лиана Волкова — супруга младшего сына певицы Арсения Шульгина. Они поженились в августе 2020 года. 1 января 2021 года у них появилась на свет дочка Селин. Валерия впервые стала бабушкой в 52 года и была несказанно рада этому событию. Вся семья объединилась вокруг малышки.

55-летняя исполнительница хита «Часики» всегда очень тепло отзывается о Селин и с удовольствием посвящает свое время внучке. Ее супруг Иосиф Пригожин тоже разделяет теплые чувства к девочке.

Ранее артистка призналась, что она живет неподалеку от своего сына Арсения, поэтому у нее есть возможность регулярно навещать Селин. В дальнейшем певица хочет много внуков.