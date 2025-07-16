«Боже, спасибо за все!»: Леонид Агутин эмоционально поздравил себя с 57-летием

Певец Леонид Агутин опубликовал большой пост в день рождения. Артист отметил, что является счастливым человеком и он благодарен за все, происходящее с ним в жизни.

16 июля Агутину исполнилось 57 лет. В честь праздника он решил порадовать поклонников новым селфи, а также рассказал, как ощущает себя в своем возрасте. Вокалист признался, что абсолютно счастлив, ведь находит жизнь «удивительно многообразной и увлекательной».

«Я люблю, творю, ценю, дорожу, переживаю, храню, мучаюсь отсутствием времени и ментального отдыха, завышаю планку, смиряюсь с обстоятельствами, не смиряюсь, надеюсь на лучшее, верю в существование всего, что имеет для меня знамение, - и все это спасает меня. <…> Боже, спасибо за все! Любимые, храни вас Бог!» - написал Леонид Агутин.

Певец подчеркнул – рядом с ним самые близкие и дорогие люди. А также счастливым его делает то, что в 57 лет у него по-прежнему есть слушатели и поклонники.

Ранее старшая дочь певца Леонида Агутина Полина тайно вышла замуж. Ее супругом стал француз.