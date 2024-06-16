«Это раньше, чем я планировала»: певица Юлия Ковальчук рассказала об удивительном случае перед родами

Певица Юлия Ковальчук рассказала о необычном случае, которые произошел незадолго до рождения ее младшей дочери. Экс-солистка группы «Блестящие» в беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» призналась, что ее старшая дочь Амелия предсказала день рождения своей сестры Алисии.

По словам Юлии Ковальчук, незадолго до ее родов произошла удивительная история. Однажды артистка зашла в комнату к дочери Амелии, и та неожиданно предсказала ей дату рождения своей младшей сестры. Оказалось, что слова девочки сбылись.

«Она просыпается и говорит: „Мамочка, ну когда ты уже родишь?“ Я говорю: „Доченька, ну когда я уже рожу?“ Она такая сидела, сидела и говорит: „Послезавтра!“ А это раньше, чем я планировала. „Да, да! Ты родишь послезавтра“. Ну здорово, давай посмотрим. Послезавтра я поехала рожать», — поделилась Юлия Ковальчук.

Позднее акушеры в больнице рассказали певице, что первые дети очень часто предсказывают дату вторых родов. Причем, по словам врачей, это статистически подтвержденные данные. Однако в жизни Юлии Ковальчук случилось и еще одно совпадение: артистка хотела, чтобы ее старшая дочь появилась на свет 12 числа, как и ее папа, певец Алексей Чумаков, день рождения которого 12 марта. В результате так и произошло — Амелия родилась 12 октября.

Напомним, Юлия Ковальчук состоит в браке с Алексеем Чумаковым с 2013 года. У супругов две дочери — 6-летняя Амелия и Алисия, которой почти год.

Ранее мы писали о том, что Юлия Ковальчук призналась, что влюбилась в Алексея Чумакова во время концерта.