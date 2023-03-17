«Это работает»: 33-летняя Полина Диброва раскрыла финансовые подробности ее семьи

Полина и Дмитрий Дибровы считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Обычно журналисты любят «разводить» знаменитостей и приписывать одному из супругов многочисленные измены, однако подобные публикации в адрес этого звездного семейства крайне редки. За годы брака Полина и Дмитрий стали счастливыми родителями троих сыновей. Молодые люди никогда не скрывали, что живут в достатке и могут обеспечить наследников всем самым лучшим. Сегодня Диброва вышла на связь с изданием «Teleprogramma» и раскрыла некоторые финансовые подробности ее семьи.

Выяснилось, что Полина получает государственное пособие на образование и воспитание детей. Раскрывать размер денежных средств светская львица не стала, но при этом она отметила: чтобы их получить, нужно приложить массу усилий.

«Например, во время пандемии семьям с детьми выплачивали определенные суммы. Я получила тогда эти деньги на всех троих детей, но занималась этим моя помощница. Не я сама», — пояснила знаменитость.

К слову, некоторые россияне скептически относятся к различным льготам и материнскому капиталу. Диброва поспешила развеять все сомнения и уверенно заявила: «Это работает».

«Недавно мы начали подбирать школу дополнительного образования для детей, и первое, о чем меня спросили, — о материнском капитале. Не хочу ли я им воспользоваться для оплаты обучения», — резюмировала знаменитость.

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