«Это прозвучит нескромно»: Влад Лисовец назвал самую стильную звезду

Стилист, эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец рассказал о трендах на следующий год и объяснил, как выглядеть молодо после 45 лет. В интервью Леди Mail он попросил воздержаться от слишком нарядных образов.

Журналисты поинтересовались, какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины и как выглядеть «дорого».

«Чтобы выглядеть всегда дорого, лучше придерживаться минимализма. Никто никогда не поймет, какого бренда у вас юбка по середину икры, или какого бренда у вас водолазка: черная, коричневая, бордовая, зеленая или темно-синяя. Главное, чтобы она была хорошего качества, а за небольшие деньги можно купить очень неплохой трикотаж», – поделился Влад.

По его словам, при небольшом бюджете лучше отказаться от обилия фурнитуры на сумке, так как это выдает ее качество. Можно примерить обувь на небольшом каблуке, хорошие очки, пиджак, собрать волосы и держать осанку – получится лощеный образ.

На вопрос привести пример стильных известных людей, Лисовец ответил так:

«Это прозвучит нескромно, но вы можете смотреть на меня, брать в пример мою смелость, умение чувствовать время и, несмотря ни на что больше доверять своему вкусу, чем потребностям социума. Пускай я для вас в свои 53 года буду ярким примером того, как можно проявлять себя, развиваться, а главное — меняться», - заявил он.

Стилист добавил, что внешний вид является почерком нашей души. Благодаря одежде можно определить, чем интересуется человек и как он живет.

Ранее мы писали о том, что стилист Влад Лисовец устроил танцы с певицей Ольгой Бузовой после новости о раке.