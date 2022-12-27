«Это противоречит канонам»: о непотребном поведении Малинина заговорили в церкви

Певец Александр Малинин демонстрирует в соцсетях идиллию в отношениях с женой Эммой. Супруги проводят вместе много времени, а особенно любят праздники. Но недавно пару упрекнули не только поклонники, но даже представители церкви.

Избранница артиста внезапно поздравила подписчиков личного микроблога с католическим Рождеством, которое в мире люди празднуют 25 декабря. Она разместила сообщение в соцсетях.

«Merry Christmas. Поздравляю с католическим Рождеством всех моих подписчиков, кто отмечает сегодня. Это самый главный семейный праздник. Многие мои друзья сегодня собираются за праздничным столом. Я знаю, как трепетно они относятся к этому дню. Правда, сегодня очень тихо… Впервые у меня такое состояние, когда нет радости. Нет ощущения праздника ни у кого из моих близких и знакомых — ни у тех, кто отмечает сегодня, ни у тех, кто готовится отмечать наши любимые дни. Хочу пожелать теплого красивого вечера в окружении тех, кто поддерживает и дарит любовь. Надежды и веры в чудеса, в будущее, в добро, в свет внутри нас», — написала Эмма.

Пользователи Сети раскритиковали жену музыканта и напомнили, что в России принято отмечать православное Рождество. Праздник будет только 7 января. Малинина отметила, что они с мужем православные христиане, но публику было уже не остановить. К ним присоединился протоиерей Константин Харитонов.

«Конечно, это противоречит канонам. На сторону ходить не надо. У нас своя «семья», православная. Надо уважать традиции своей семьи, а не бегать по всем. В США русские мигранты отмечают Рождество 7 января. А тут и «нашим, и ваши». Дело не в догматах, а в отношении. Есть же простые вещи. Если мы их нарушаем, бардак начинается», — высказался представитель РПЦ.

Скорее всего, в следующий раз Малинины будут долго думать, прежде чем публиковать посты в социальных сетях. Но они продолжают делать вид, что это никак не испортило их праздничное настроение.

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