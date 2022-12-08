passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
13:11, 08 декабря 2022
1 мин.

Делала пластическую операцию? 22-летняя дочь Александра Малинина взбесила россиян

Делала пластическую операцию? 22-летняя дочь Александра Малинина взбесила россиян

Дочери певца Александра Малинина Устинье 22 года, но в этом возрасте она живет в Лондоне в своей квартире, учится в Европе и путешествует. Недавнее фото девушки с празднования дня рождения в Париже взбесило россиян.

Кто-то недоволен, что она живет не в России, другим не понравился яркий макияж, третьим – дорогой наряд.

Однако многие восхищаются ее внешностью и отмечают «красивые черты лица». На днях Устинью спросили, делала ли она пластическую операцию.

На это девушка честно ответила: «Не-е-ет, никогда не делала».

Ранее звездный хирург проанализировал изменения во внешности певицы Ольги Бузовой. Он оценил затраты на операции в 1 млн рублей.

Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Теги:
#Александр Малинин
,
#звездные дети
,
#пластическая операция
Новости партнеров
О чем говорят