«Это просто смешно»: Катя Кабак высказалась о хейте в ее адрес после начала отношений с Тимуром Родригезом

Катя Кабак впервые высказалась о критике, которая обрушилась на нее в Сети после начала отношений с Тимуром Родригезом. В интервью для нового выпуска журнала «Антенна-Телесемь» актриса отметила, что научилась спокойно принимать нападки в свой адрес.

Напомним, что Тимур Родригез и его экс-супруга Анна Девочкина расстались после 16 лет брака. Катя в прошлом году также прекратила отношения с бывшим мужем, с которым была в браке с 2017 году. После начала отношений с певцом многие обвинили Кабак в том, что она разрушила его семью.

«Обо мне многое писали. Например, что мой бывший муж – мужчина в возрасте, который помогал мне с карьерой, а он [Тимур] — мой ровесник и никак не связан с кино. Или неправильно указывают дату рождения моей дочки. Я ни разу это не комментировала, потому что просто смешно, когда кто-то в Интернете считает, что он знает о тебе больше, чем ты», — поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, как бывшая жена Тимура Родригеза прокомментировала развод с исполнителем.